Участница "Холостяка" оказалась бывшей известного артиста. Стало известно — кого

Недавно Ольга Ломакина призналась, что до проекта у неё уже был печальный опыт отношений с артистом по имени Стас.

Очередная сердечная драма развернулась на телепроекте "Холостяк". Одна из претенденток на сердце Егора Крида Ольга Ломакина в разговоре с ним призналась, что до проекта у неё был печальный опыт отношений с другим артистом — пара рассталась после двух лет отношений из-за его измен. Несмотря на эмоции, знаменитого бывшего девушка выдавать не спешила, известно стало лишь его имя — Стас. Super выяснил, что этим таинственным артистом был Стас Пьеха.

Публикация от Super (@super.ru) 29 Апр 2018 в 6:39 PDT

Об этом журналисту телеграм-канала поведали источники на проекте, однако сама Ольга в интервью отказалась упоминать имя бывшего.

— Всё, что могу сказать, что на проект я пришла абсолютно свободной девушкой, — заявила она Super.

А вот Стас Пьеха от связи с Ломакиной и вовсе открещивается. По его словам, с девушкой их связывали исключительно рабочие отношения.

— У меня вообще не было отношений с этой девушкой. Я помню, что она снималась в клипе в нашем продюсерском центре, но не больше, — заявил Пьеха телеграм-каналу.