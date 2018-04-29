В центре Киева проходит митинг в поддержку Надежды Савченко

На киевском майдане проходит акция протеста в поддержку депутата Верховной рады Надежды Савченко. Как отметила организатор мероприятия — сестра арестованного политика Вера Савченко, митинг призван "проинформировать людей о несправедливости, которая происходит в стране".

В акции приняли участие около 20 человек. Вера добавила, что здоровье нардепа было подорвано и в настоящий момент Надежда Савченко принимает препараты.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины продлила следствие по делу нардепа, обвиняемого в планировании терактов и госпереворота, ещё на шесть месяцев. Савченко грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.