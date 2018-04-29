"Спасибо, Путин!" Посольство РФ показало письма британцев в поддержку России

По мнению граждан Британии, властям западных стран следует вспомнить историю, прежде чем критиковать Москву.

Посольство России в Лондоне опубликовало отрывки из полученных от британцев писем, в которых они выражают поддержку российским властям и благодарят их за действия в Сирии. Авторы посланий оценили вклад Москвы в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

Russian position on many international issues, based on common sense and reason, seems to be quite close to the feelings of many UK citizens. pic.twitter.com/hDNUfUJ0On — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 апреля 2018 г.

— В Британии у вас есть много друзей и их поддержка. Спасибо, президент Путин и российский народ, — написал в диппредставительство местный житель. Он подчеркнул, что властям западных стран следует вспомнить историю и свои собственные действия, "прежде чем критиковать Россию, которая спасла мир во время Второй мировой войны и которая борется с терроризмом".

Некоторые британцы выразили надежду, что президенты России и Сирии — Владимир Путин и Башар Асад — смогут добиться в регионе мира, опираясь на поддержку лидеров других стран. Например, автор одного из писем посоветовал лидерам двух стран воспользоваться помощью нового президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Ранее российские дипломаты опубликовали письма, в которых жители Британии извинялись за действия своего правительства по делу Скрипаля.