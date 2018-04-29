В Башкирии пешеход выплатит 130 тысяч рублей водителю, который его сбил

А всё потому, что он был пьян. Впрочем, в плюсе пострадавший всё равно останется по решению суда.

Пешеход выплатит в Уфе 130 тысяч рублей водителю, который его сбил. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, осенью 2016 года иномарка сбила мужчину. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что попавший под колёса автомобиля был пьяным. Он получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Позже пешеход подал на водителя в суд с требованием выплатить 200 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Суд обязал водителя это сделать и тот исполнил решение. Однако суд учёл то, что ДТП произошло по вине нетрезвого мужчины, и теперь он выплатит водителю 130 тысяч рублей за разбитую машину.