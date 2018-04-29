В возрасте 88 лет скончался бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса

Медики отмечают, что он перенёс три инфаркта, где будет похоронен экс-лидер страны пока не известно.

Возглавлявший Боливию в результате государственного переворота в 1980 году Боливию генерал Луис Гарсиа Меса Техада скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает газета "Расон".

Издание отмечает, что Меса умер в больнице Коссмил-де-ла-Пас. Медики отмечают, что он перенёс три инфаркта. Где будет похоронен экс-лидер страны, пока не известно.

Добавим, что он продержался у власти немного больше года. Уже в августе 1981 года он был свергнут. Верховный суд Боливии приговорил его в 1995 году к 30 годам лишения свободы за многочисленные нарушения прав человека и убийство противников власти. Все они были жертвами операции "Кондор", которую совместно осуществляли военные режимы Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили с целью физически уничтожить политических оппонентов.