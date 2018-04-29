Детей осуждённых в Ираке россиянок перевезут в РФ

Кроме того, направлены обращения, чтобы женщины смогли отбывать тюремный срок на родине.

Детей гражданок России, приговорённых в Ираке к пожизненному заключению за участие в ИГИЛ*, перевезут в РФ. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеда Саратова.

По словам правозащитницы, до сегодняшнего дня дети были с мамами в СИЗО, однако после оглашения приговора их наверняка отвезут в приют. Саратова уверена, что с вывозом детей в Россию "проблем нет, их будут привозить в два этапа".

— Сначала будут вывозить детей, которые родились в России и которых уже потом увезли. А вторым этапом — детей, которые уже там родились. Но если мама — россиянка, то ребёнок должен быть возвращён на территорию России, — подчеркнула член СПЧ.

Она добавила, что направлены обращения, чтобы осуждённые женщины смогли отбывать срок на родине.

Ранее сообщалось, что в Ираке суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за участие в террористической организации ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.