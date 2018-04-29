В Тверской области 17-летний парашютист приземлился в водоём и утонул

Тело несовершеннолетнего обнаружили в водоёме. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Тверской области 17-летний подросток погиб после того, как прыгнул с парашютом и приземлился в водоём, где утонул. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК России, инцидент произошёл сегодня.

Предварительно установлено, что 29 апреля 2018 года в период времени с 9 до 11 часов вблизи деревни Ново-Ямская Старицкого района из самолёта Ан-2 осуществлялись тренировочные прыжки с парашютом, в результате которых 17-летний парень приводнился и утонул, — говорится в сообщении.

Тело несовершеннолетнего обнаружили в водоёме. Обстоятельства происшествия выясняются.