В Тверской области 17-летний парашютист приземлился в водоём и утонул

В Тверской области 17-летний подросток погиб после того, как прыгнул с парашютом и приземлился в водоём, где утонул. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК России, инцидент произошёл сегодня.
Предварительно установлено, что 29 апреля 2018 года в период времени с 9 до 11 часов вблизи деревни Ново-Ямская Старицкого района из самолёта Ан-2 осуществлялись тренировочные прыжки с парашютом, в результате которых 17-летний парень приводнился и утонул, — говорится в сообщении.
Тело несовершеннолетнего обнаружили в водоёме. Обстоятельства происшествия выясняются.
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