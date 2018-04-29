Под Каиром загорелся Музей древностей, строящийся у Великих пирамид

По предварительным данным, возгорание произошло в конференц-зале комплекса, после чего огонь перекинулся в другие помещения.

Пожар вспыхнул в одном из крыльев строящегося на плато Гиза у Великих пирамид Большого египетского музея древностей под Каиром. Как сообщает новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа", в происшествии никто не пострадал.

#سرقونا_وغلوا_الأسعار



اللحظات الأولى لحريق المتحف المصري الكبير pic.twitter.com/S82JBlIRsP

سرقوا الصندوق يا عبفتاح ومفتاحه معاك

ايامك سوده سوده سوده



المتحف اتسرق والحريق للتغطية — مصريه لحد ما تفرج (@Mas_ry00) 29 апреля 2018 г.

По предварительным данным, возгорание произошло в конференц-зале музейного комплекса, после чего огонь перекинулся в другие помещения. Полыхают также строительные леса и изоляционные материалы. В результате чего вспыхнул пожар, пока не известно. По одной из версий, во время сварочных работ могла не соблюдаться техника безопасности.

Большой египетский музей у Великих пирамид должен стать одним из крупнейших в мире. Строительство началось в 2012 году. Музей планируют открыть для посетителей уже в 2018 году.