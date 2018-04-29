Катались в пыли. Таксист и клиент подрались прямо на дороге — видео

У пассажира почему-то оказалась при себе дубинка, которой он тут же воспользовался.

В Красноярске таксист и его пассажир подрались прямо на дороге. Не обращая внимания на проезжавшие мимо автомобили, они вышли из такси "Максим" и начали кататься по асфальту, "угощая" друг друга пинками и ударами. У пассажира (в бордовой кофте) почему-то оказалась при себе дубинка, которую он тоже пустил в ход.

Драчунов разняли прохожие. Таксист сел в свой автомобиль и уехал. Что именно не поделили стороны конфликта — неизвестно.