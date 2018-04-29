Не хватило. В Подмосковье пьяный открыл стрельбу за отказ продать алкоголь

Пьяный подмосковного Волоколамска ранил из охотничьего обреза продавщицу в магазине, которая отказала ему в продаже алкоголя. Об этом сообщает МВД.
По данным ведомства, 42-летний мужчина изначально угрожал оружием женщине, а затем выстрелил ей в ногу. После этого между ним и 53-летним мужем женщины возник конфликт, в результате которого оба получили ранения различной тяжести.
Пострадавшие находятся в районной поликлинике, где им оказывают помощь.
В отношении открывшего стрельбу мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени