Не хватило. В Подмосковье пьяный открыл стрельбу за отказ продать алкоголь

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пьяный подмосковного Волоколамска ранил из охотничьего обреза продавщицу в магазине, которая отказала ему в продаже алкоголя. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, 42-летний мужчина изначально угрожал оружием женщине, а затем выстрелил ей в ногу. После этого между ним и 53-летним мужем женщины возник конфликт, в результате которого оба получили ранения различной тяжести.

Пострадавшие находятся в районной поликлинике, где им оказывают помощь.

В отношении открывшего стрельбу мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.