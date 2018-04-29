В Индии утонули восемь детей, плывшие на лодке со свадьбы

При крушении лодки на реке Коси в индийском штате Бихар восемь человек погибли, семь спасены. Как сообщает телеканал NDTV, трагедия произошла около населённого пункта Бхагалпур на востоке штата.

बिहार के भागलपुर में आज रविवार को यात्रियों से भरी नाव कोसी नदी में डूब गई नाव में क्षमता से ज्यादलोग सवार थे रेस्क्यू टीम ने 7 को बचा लिया करीब 8 के डूबने की आशंका है नाव में कितने सवार थे इसकी जानकारी नही हुई बिहार में नाव दर्घटना अक्सर सुनाई देती हैं pic.twitter.com/tXaxzIUnRk — Manorama Agarawal (@manoramaald) 29 апреля 2018 г.

Отмечается, что все погибшие — дети, которые возвращались со свадебной церемонии в соседнем посёлке. По данным телеканала, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжёлое.