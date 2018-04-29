В Индии утонули восемь детей, плывшие на лодке со свадьбы

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В Индии утонули восемь детей, плывшие на лодке со свадьбы

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При крушении лодки на реке Коси в индийском штате Бихар восемь человек погибли, семь спасены. Как сообщает телеканал NDTV, трагедия произошла около населённого пункта Бхагалпур на востоке штата.

Отмечается, что все погибшие — дети, которые возвращались со свадебной церемонии в соседнем посёлке. По данным телеканала, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжёлое.

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