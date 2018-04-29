"Думали, мусор горит". Житель посёлка рассказал, как нашёл обгоревшие тела детей

Ранее сообщалось, что мать сожгла своих детей, поскольку не смогла обеспечить сыну и дочке достойную жизнь.

Житель посёлка Осинки Нижегородской области Евгений Катышев рассказал, как обнаружил обгоревшие тела детей. Об этом сообщает Life Shot.

— Вечером возился в саду, а у меня сосед говорит: "Там трава, наверное, горит, затушить бы, а то сгорим". Я взял лопату, и мы пошли туда. Там всё было в дыму, — говорит житель.

По его словам, когда они подошли уже ближе к месту возгорания, то увидели там пожарный расчёт и двух пожарных.

— Мы к ним. Вот, что-то там какой-то мусор горит. Ладно, горит мусор. Они раскатали рукава и залили первый раз всё. Другой говорит: "Надо ещё пролить и уезжать". После этого он пошёл пролил, приходит и говорит, что там что-то подозрительное: трупы то ли детские, то ли взрослые, — продолжил Катышев.

Мужчина добавил, что после этого пожарные сразу позвонили в свою пожарную часть и милицию и им сказали проверить ещё раз.

Ранее стало известно, что мать сожгла своих детей, так как не могла обеспечить им достойную жизнь. Сейчас она арестована на два месяца. Ближайшие родственники девушки наотрез отказываются верить в произошедшее и отмечают, что "она любящая мать".