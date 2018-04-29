Принял удар на себя. Инструктор при падении без парашюта спас жизнь девочке

Сейчас оба находятся в реанимации, мужчина в очень тяжёлом состоянии, а вот девушка, по прогнозам врачей, пойдёт на поправку.

Во время прыжка с двух тысяч метров в Нижневартовске у 15-летней школьницы и её инструктора не раскрылся основной парашют во время совместного прыжка. Будучи опытным инструктором, 61-летний Владимир Гайковой принял основной удар на себя, чтобы спасти девушку, сообщает LifeShot со ссылкой на родных мужчины.

Как удалось выяснить, инструктор прыгал в тандеме с 15-летней школьницей по имени Анастасия с высоты двух тысяч метров. Во время прыжка не раскрылся основной парашют и возникли проблемы с запасным, он открылся только перед землёй.

Сейчас оба находятся в реанимации, мужчина в очень тяжёлом состоянии: полностью раздроблены тазовые кости. Никаких прогнозов врачи не дают. Состояние девушки опасений не вызывает, она в реанимации, но точно пойдёт на поправку.