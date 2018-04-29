"Всё увязано с Сирией". Захарова рассказала, зачем было нужно дело Скрипаля

Представитель МИД РФ отметила, что после бомбардировки САР интерес западной прессы к инциденту в Солсбери практически сошёл на нет.

Дело Скрипалей было нужно, чтобы оправдать ракетные удары США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

— Мы говорили, как только начиналось дело Скрипалей… что всё увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесён. "Отлично"… Сыграла ставка, на которую рассчитывали. Видимо, она себя оправдала, — заявила Захарова эфире телеканала "Россия 1".

Представитель ведомства отметила, что после бомбардировки объектов в САР интерес западной прессы к инциденту в Солсбери практически сошёл на нет, как будто пришёл соответствующий приказ.

Захарова подчеркнула, что никаких доказательств применения запрещённых веществ в Сирии у Британии не было, зато "у них была на руках информация относительно того, что даже на Великобританию напала Россия с использованием химоружия".

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что за инцидентом стоит Москва. Россия все обвинения отрицает.