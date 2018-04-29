Собянин рассказал о праздничной программе проекта "Московский май"

Сергей Собянин анонсировал мероприятия в рамках спецпроекта "Московский май". Об этом мэр столицы написал в своём микроблоге в "Твиттере".
— Впереди длинные майские праздники. В спецпроекте "Московский май" собрали самые интересные события в городе, — отметил он.
На странице проекта можно ознакомиться с программой культурных мероприятий, запланированных в Москве с 1 по 13 мая. Всего их будет более 300, при этом 50 пройдут в городских парках.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени