Собянин рассказал о праздничной программе проекта "Московский май"

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Собянин рассказал о праздничной программе проекта "Московский май"

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Сергей Собянин. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Всего с 1 по 13 мая с столице пройдёт более 300 мероприятий, причём 50 из них пройдут в городских парках.

Сергей Собянин анонсировал мероприятия в рамках спецпроекта "Московский май". Об этом мэр столицы написал в своём микроблоге в "Твиттере".

— Впереди длинные майские праздники. В спецпроекте "Московский май" собрали самые интересные события в городе, — отметил он.

На странице проекта можно ознакомиться с программой культурных мероприятий, запланированных в Москве с 1 по 13 мая. Всего их будет более 300, при этом 50 пройдут в городских парках.

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