Маршрутная сеть "Магистраль" перевозит 540 тысяч москвичей в день

Уже 540 тысяч жителей и гостей Москвы ежедневно пользуются новыми маршрутами сети наземного городского пассажирского транспорта "Магистраль". Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

— Сейчас новыми маршрутами пользуются уже 540 тысяч человек. И это в основном экономически активные пассажиры, — написал градоначальник в "Твиттере".

Собянин напомнил, что до открытия "Магистрали" наземный транспорт в центре Москвы перевозил 150 тысяч пассажиров в день, что в три с половиной меньше, чем сейчас.

"Магистраль" — сеть маршрутов наземного транспорта, которые соединяют центр, проспекты и окраины Москвы. В 2016 году запустилась первая очередь "Магистрали", 7 октября 2017 года стартовала вторая.