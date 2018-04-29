Тринадцать человек пострадали в ходе крупного пожара в Нью-Йорке

Жильцы соседней квартиры не слышали звука пожарной сигнализации. Причины происшествия выясняются.

В результате крупного пожара в Нью-Йорке пострадало 13 человек. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на пожарную службу города, трое из них находятся в критическом состоянии, в том числе двое детей.

Инцидент произошёл около 06:40 (13:40 мск) на 29-м этаже 35-этажного здания на Пятой авеню в районе Восточный Гарлем.

Сейчас возгорание локализовано. Отмечается, что жильцы соседней квартиры не слышали звука пожарной сигнализации. Причины происшествия выясняются.