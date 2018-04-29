Саудовская Аравия поддерживает ужесточение санкций против Ирана

Эр-Рияд поддерживает политику США в отношении Ирана и настаивает на ужесточении санкций против республики. Об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр после встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

— Необходимо ввести новые санкции в ответ на поддержку Ираном терроризма, его ракетную программу и вмешательство в дела арабских стран. <...> Мы поддерживаем политику президента США, — сказал аль-Джубейр.

Госсекретарь США в свою очередь заявил, что Тегеран "дестабилизирует ситуацию в регионе", и пообещал "не закрывать глаза на его террористическую деятельность".