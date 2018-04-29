Саудовская Аравия поддерживает ужесточение санкций против Ирана

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Саудовская Аравия поддерживает ужесточение санкций против Ирана

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Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Фото: © REUTERS/Faisal Al Nasser

Эр-Рияд поддерживает политику США в отношении Ирана и настаивает на ужесточении санкций против республики. Об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр после встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

— Необходимо ввести новые санкции в ответ на поддержку Ираном терроризма, его ракетную программу и вмешательство в дела арабских стран. <...> Мы поддерживаем политику президента США, — сказал аль-Джубейр.

Госсекретарь США в свою очередь заявил, что Тегеран "дестабилизирует ситуацию в регионе", и пообещал "не закрывать глаза на его террористическую деятельность".

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