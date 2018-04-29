В Британии заявили о готовности ЕС бороться с новыми пошлинами США

Как сообщается, стороны отметили важность продукции и обратили внимание на обеспокоенность представителей отраслей воздействием американских тарифов.

Великобритания, Германия и Франция заявили о готовности продолжить совместную работу с ЕС и администрацией Соединённых Штатов Америки для того, чтобы добиться отмены введённых США пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера, передаёт РИА "Новости".

— Стороны отметили важность (для ЕС) наших стальной и алюминиевой отраслей и обратили внимание на обеспокоенность (представителей этих отраслей) воздействием введённых США тарифов, — говорится в заявлении.

Ранее Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём пригрозила США "тройной реакцией", если они введут пошлину. В частности — обращение в ВТО, принятие мер по поддержке европейских производителей и введение пошлин на американские товары.

Напомним, что США с 23 марта ввели пошлины на продукцию из стали — 25 процентов и алюминия — 10%. До первого мая отсрочку получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.