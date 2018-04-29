Помпео прокомментировал предложение Саудовской Аравии ввести войска в Сирию

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Помпео прокомментировал предложение Саудовской Аравии ввести войска в Сирию

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Майк Помпео. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Вступивший в должность госсекретаря США Майк Помпео прокомментировал предложение Саудовской Аравии разместить свои войска в Сирии. Он указал на то, что в САР сложилась очень сложная ситуация и государства Персидского залива должны вместе "позаботиться о регионе".

— Нужно дважды отмерить и один раз отрезать, верно? Так что я хочу убедиться, что наши курсы полностью совпадают, и тогда мы сядем за стол переговоров, — заявил Помпео журналистам по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Ранее новый госсекретарь США провёл переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

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