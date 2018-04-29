"Несерьёзно и абсурдно". Посольство РФ ответило на статью СМИ о "ботах России"

В посольстве подчёркивают, что возглавляемое британским премьером Терезой Мэй правительство активно использует прессу для дискредитации России.

Статья в британской газете Sunday Times о влиянии "российских ботов" на выборы в Британии в 2017 году является несерьёзной и абсурдной. Об этом заявили в Посольстве РФ в Соединённом Королевстве.

— Абсурдно предполагать, что несколько тысяч "ботов" (из 17 миллионов существующих в стране пользователей) непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев, — прокомментировали РИА "Новости" в посольстве.

В консульстве добавили, что подобные статьи публикуются не впервые, так как Россию пытаются "втянуть в межпартийные разборки и разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях".

К примеру, ранее СМИ Британии приписывали РФ поддержку Brexit и выступающих за него политиков. В посольстве подчёркивают, что возглавляемое британским премьером Терезой Мэй правительство активно использует прессу для дискредитации России.

Ранее газета The Sunday Times заявила, что "российские боты" активно пытались повлиять на результаты досрочных выборов в Великобритании, которые прошли в июне 2017 года.