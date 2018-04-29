Захарова: Россия не будет повторять за США "адский способ" обыска дипучреждений

Дипломат заверила, что Москва не намерена посылать людей к американскому посольству или консульству "с синей тряпкой".

Российские власти не будут по примеру американцев приходить к посольству или консульствам США с обысками. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала обыски дипломатической собственности России в США "сенсацией".

— Я такого не видела ни разу, чтобы… законные действия совершались каким-то адским способом. Когда три женщины окружили калитку, одна влезла на забор и закрыла всё это некой синей простынёй, за которой спрятался мужчина и что-то там совершал, — сказала она в эфире телеканала "Россия 1"

Представитель ведомства подчеркнула, что российские представители дипломатической миссии не будут приходить к американскому посольству или консульству "с синей тряпкой и совершать некие действия".