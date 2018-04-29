Захарова: Россия не будет повторять за США "адский способ" обыска дипучреждений

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Захарова: Россия не будет повторять за США "адский способ" обыска дипучреждений

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Дипломат заверила, что Москва не намерена посылать людей к американскому посольству или консульству "с синей тряпкой".

Российские власти не будут по примеру американцев приходить к посольству или консульствам США с обысками. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала обыски дипломатической собственности России в США "сенсацией".

— Я такого не видела ни разу, чтобы… законные действия совершались каким-то адским способом. Когда три женщины окружили калитку, одна влезла на забор и закрыла всё это некой синей простынёй, за которой спрятался мужчина и что-то там совершал, — сказала она в эфире телеканала "Россия 1"

Представитель ведомства подчеркнула, что российские представители дипломатической миссии не будут приходить к американскому посольству или консульству "с синей тряпкой и совершать некие действия".

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