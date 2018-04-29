Слетал манекен. В Техасе испытали суборбитальный корабль New Shepard

По задумке создателей аппарата, это будет многоразовая система для космического туризма.

Американская компания Blue Origin провела испытание суборбитального корабля New Shepard. Для него это уже восьмой этап испытаний и второй полёт. Первый был в декабре 2017 года.

We're live from West Texas. Livestream now on https://t.co/XNq9WB3aZ2 pic.twitter.com/lFnJyYTKgj — Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2018

LAUNCH! Blue Origin New Shepard launches on Test Flight 8. pic.twitter.com/ypyYv5ZoVB — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) April 29, 2018

На этот раз в корабль поместили научные приборы NASA и манекен, символизирующий пассажира. По задумке создателей, ракета отделяется от корабля и вертикально приземляется. А он затем возвращается на парашютах.

New Shepard задуман как многоразовый корабль. Основная цель его создания — космический туризм.