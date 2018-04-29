Слетал манекен. В Техасе испытали суборбитальный корабль New Shepard

Читайте также

Слетал манекен. В Техасе испытали суборбитальный корабль New Shepard

175
По задумке создателей аппарата, это будет многоразовая система для космического туризма.

Американская компания Blue Origin провела испытание суборбитального корабля New Shepard. Для него это уже восьмой этап испытаний и второй полёт. Первый был в декабре 2017 года.

На этот раз в корабль поместили научные приборы NASA и манекен, символизирующий пассажира. По задумке создателей, ракета отделяется от корабля и вертикально приземляется. А он затем возвращается на парашютах.

New Shepard задуман как многоразовый корабль. Основная цель его создания — космический туризм.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×