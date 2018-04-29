Спартаковцы топят друг друга. "Ростов" победил "Тосно" в бою за выживание в РФПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России ростовчане под руководством Валерия Карпина выиграли 2:0 и оставили "Тосно" Дмитрия Парфёнова в зоне прямого вылета из РФПЛ.

Одним из гробовщиков "Тосно" в матче и, возможно, в борьбе за выживание в РФПЛ стал защитник Александр Макаров. Сначала он один раз снёс главного соперника по своему флангу Тимофея Калачёва и уже на второй минуте получил жёлтую карточку. А уже на 26-й минуте решил добить заслуженного ветерана "Ростова", но ушёл с поля сам после удаления.

После этого игра на новой 45-тысячной "Ростов-арене" пошла откровенно в одни ворота. Но в первом тайме в них не шёл мяч, и команда одного экс-спартаковца — Дмитрия Парфёнова — в борьбе против другого — Валерия Карпина — держала равновесие.

Давление стало возрастать после перерыва. Вилюш после одной из атак попал в крестовину, до этого опасно бил Шомуродов.

В итоге Карпин бросил в бой ещё одного экс-спартаковца — Александра Зуева. Уже через минуту после появления на поле 21-летний уроженец казахстанского Костаная отдал голевую передачу на того же Эльдора Шомуродова, и он в верховой борьбе с вратарём отправил мяч в ворота. Гол не был отменён после бурных протестов гостей, указывавших арбитру на атаку на вратаря. Так или иначе, но Юрченко должен был действовать в своей вратарской увереннее.

Через пять минут сыграла другая замена Карпина: на поле вышел Юсупов и отдал передачу на дубль узбекскому форварду, для которого, пожалуй, прошедший вечер стал лучшим в футбольной карьере.

2:0 — "Ростов" довёл дело до победы и точно избежит прямого вылета из РФПЛ. Но предстоит борьба за то, чтобы отправить конкурентов в стыковые матчи с представителями ФНЛ, в которых будут участвовать 13-я и 14-я команда в таблице. А вот для "Тосно" будущее становится мрачнее и мрачнее. У команды из Ленинградской области столько же очков, сколько у "Анжи", и один из клубов точно напрямую вылетит из элиты. Необходимо обогнать махачкалинцев в ближайшие два тура.

Чемпионат России. 28-й тур

Ростов — Тосно — 2:0 (0:0)

Голы: Шомуродов, 67, 72. Удаление: Макаров, 26 (Тосно)

Турнирное положение:

1. Локомотив — 57 очков (27 матчей)

2. Спартак — 53 (28)

3. ЦСКА — 52 (28)

4. Зенит — 50 (28)

5. Краснодар — 47 (27)

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11. Ростов — 34 (28)

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15. Тосно — 24 (28)

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