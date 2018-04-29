СК возбудил дело после смерти 17-летнего парашютиста, утонувшего в озере

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка после тренировочного прыжка с парашютом. По информации пресс-службы регионального СК РФ, парашютист приземлился на озеро и утонул.

— Парашют снесло на 800 метров левее посадочной площадки, в результате чего последний (парашютист. — Прим. Лайфа) приводнился в водоём, из которого не смог выплыть и утонул, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас допрашиваются руководители Старицкого авиационного спортивного клуба, с самолёта Ан-2 которого осуществлялись тренировочные прыжки по подготовке к соревнованиям с парашютом. Обстоятельства трагедии выясняются.