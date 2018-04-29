"От неё шла доброта". Знакомая матери-убийцы рассказала о её отношениях с детьми

По словам приятельницы, от девушки ни разу не было слышно нецензурных выражений и не было видно проявления агрессии.

Подруга семьи жительницы Нижегородской области Елены Каримовой, подозреваемой в убийстве собственных детей, рассказала о её отношениях с детьми. Как она сообщила в беседе с Лайфом, девушка была доброй, уверенной и адекватной.

— Меня поразило то, что когда я сидела в машине, несколько раз ей дети говорили, что "мам, я люблю тебя", она поворачивалась и говорила, что "да, я вас тоже люблю". Я Елене тогда ничего не сказала, но внутри я как-то думаю, вот надо же, как дети относятся к матери, а мать к детям, — сказала подруга семьи Марина Ерёмина.

По её словам, эти фразы девушка говорила своим детям спокойно и без нервозности. Первое впечатление у Ерёминой о Каримовой сложилось как о "симпатичной, хорошей и адекватной девочке". Подруга семьи, как и все родственники, не верят, что такое могло произойти.

— Я в шоке. До сих пор мозги не дают мне возможности понять, почему так произошло и что именно так произошло, — продолжила она.

Ерёмина является подругой крёстной матери девушки Валентины Бутнарь. На вопрос, как отзывалась Валентина о Елене, она ответила, что всегда хорошо.

— Елена была весёлой, компанейской. Мата я от неё ни разу не слышала, агрессии не видела. Только доброта от неё шла, — резюмировала Ерёмина.

Ранее стало известно, что мать сожгла своих детей, так как не могла обеспечить им достойную жизнь. Сейчас она арестована на два месяца. Ближайшие родственники девушки наотрез отказываются верить в произошедшее и отмечают, что "она любящая мать".