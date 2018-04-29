"Остановилась сердце". Под Ростовом школьник умер на соревнованиях по самбо

Мальчик не занимался спортом некоторое время из-за проблем со здоровьем, однако позже врачи разрешили ему возобновить тренировки.

Во время разминки на соревнованиях по самбо в Ростовской области девятилетний школьник внезапно потерял сознание и умер. Трагедия произошла в селе Самарское. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, школьники приехали на соревнования, посвящённые Дню борьбы, в местный дом культуры. Маленькие спортсмены начали разминаться, как вдруг во время бега один из ребят потерял сознание. Родители и тренер ребёнка вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место врачи констатировали его смерть. По словам медиков, "мальчик умер практически сразу, остановилось сердце".

Как стало известно местным СМИ, у школьника были проблемы с сердцем. Он не занимался спортом некоторое время, однако позже врачи разрешили ему возобновить тренировки.