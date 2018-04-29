На случай санкций. Китайцы начали готовить замену Windows и Android

Работа над новой ОС началась ещё в 2012 году, когда в США начали расследование в отношении китайской компании ZTE.

Одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций — компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему с целью заменить Android и Windows. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Компания принялась разрабатывать свою ОС ещё в 2012 году, после того как США начало расследование в отношении другой китайской компании — ZTE, которой позже было запрещено использовать американские технологии в своих продуктах.

Работа Huawei над операционной системой, её мобильной и десктопной версией, велась на случай "худшего сценария" — если на компанию будут наложены ограничения, аналогичные тем, с которыми столкнулась ZTE.

Разработчики новой ОС признались, что система хуже Android и на её выпуск на рынок Huawei решится только в случае, если у компании не останется возможности использовать американские технологии.