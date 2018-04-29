Макрон и Рухани час обсуждали будущее соглашения по иранскому атому

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг соглашения по иранскому атому. Об этом сообщает Елисейский дворец.

— Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии, — отмечается в заявлении администрации Макрона.

В ходе телефонных переговоров, которые длились более часа, двое лидеров условились, что "советники и министры смогут плотно работать по этим темам... в контакте с постоянными членами СБ ООН и европейскими и региональными партнёрами".

Кроме того, Макрон подчеркнул, Франция остаётся в рамках соглашения 2015 года и указал на необходимость избежать любой эскалации напряжённости в регионе.