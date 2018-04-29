Так себе юмор. В Петербурге в спорткомплекс вызвали ОМОН из-за будильника-бомбы

В Санкт-Петербурге сувенирный будильник стал причиной вызова взрывотехников ОМОН. Об этом сообщили на странице Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл на территории спортивного комплекса "Новая арена", сотрудники службы безопасности которого задержали посетителя, показавшегося им подозрительным. При последующем досмотре у молодого человека обнаружили предмет, который внешне напоминал самодельное взрывное устройство.

На место происшествия прибыли патрульный наряд вневедомственной охраны и дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

При осмотре предмета взрывотехники выяснили, что это был будильник-сувенир, выполненный в виде самодельного взрывного устройства.

Неоднозначный "сувенир" свободно продаётся и был приобретён его владельцем в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга. Сам петербуржец, привлёкший внимание охраны спорткомплекса, ранее был судим за грабёж.