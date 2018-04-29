В Ереване россиянина задержали по подозрению в терроризме на территории Сирии

Россиянин, предположительно участвовавший в боях в Сирии в составе одной из террористических группировок, арестован в армянском Ереване с поддельным украинским паспортом. Об этом сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности страны.
Сообщается, что он был арестован ещё в феврале текущего года, но информация об этом появилась лишь сейчас.
По данным СНБ, житель Махачкалы Сулеймангаджи Багадганджиев прибыл в Ереван из Кении.
— В ходе следствия получены сведения о его вербовке одной из международных террористических организаций и участии в боевых действиях в Сирии, — говорится в сообщении.
Пресс-центр Службы отмечает, что украинский паспорт, с которым он пересёк границу, содержал биометрические данные другого человека.
Сейчас ему предъявлены обвинения по статьям "Подделка документов" и "Незаконное пересечение госграницы". Ему грозит до трёх лет лишения свободы по указанным статьям.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени