В Ереване россиянина задержали по подозрению в терроризме на территории Сирии

Сообщается, что в ходе следствия были получены сведения о вербовке мужчины одной из международных террористических организаций.

Россиянин, предположительно участвовавший в боях в Сирии в составе одной из террористических группировок, арестован в армянском Ереване с поддельным украинским паспортом. Об этом сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности страны.

Сообщается, что он был арестован ещё в феврале текущего года, но информация об этом появилась лишь сейчас.

По данным СНБ, житель Махачкалы Сулеймангаджи Багадганджиев прибыл в Ереван из Кении.

— В ходе следствия получены сведения о его вербовке одной из международных террористических организаций и участии в боевых действиях в Сирии, — говорится в сообщении.

Пресс-центр Службы отмечает, что украинский паспорт, с которым он пересёк границу, содержал биометрические данные другого человека.

Сейчас ему предъявлены обвинения по статьям "Подделка документов" и "Незаконное пересечение госграницы". Ему грозит до трёх лет лишения свободы по указанным статьям.