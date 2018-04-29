"Сверх цинизма". Захарова рассказала о "хамских" вопросах британских журналистов

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала хамскими вопросы СМИ Великобритании во время брифинга с сирийцами касательно положения в городе Дума.

— Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. Это сверх цинизма, — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".

Захарова добавила, что данный вопрос — "хамство" и был задан намеренно с целью "ввести людей в ступор, обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации".

Ранее в штаб-квартире ОЗХО прошёл брифинг, в котором принимали участие свидетели якобы имевшей место химатаки. Участие в мероприятии принимали 17 сирийцев.