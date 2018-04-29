"Глупый парень". Чемпион "Формулы-1" раскритиковал российского гонщика Сироткина

Такое заявление он сделал в связи с тем, что россиянин столкнулся с Нико Хюлькинбергом из "Уильямса".

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1", испанец Фернандо Алонсо раскритиковал российского гонщика Сергея Сироткина. Об этом сообщает "Советский спорт".

— Какой глупый парень. Он сам закрыл путь. Я не понимаю. Невероятно. Осторожно прошёл два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм, — заявил он.

Как отмечается, критике Сироткин подвергся из-за столкновения с Нико Хюлькинбергом из "Уильямса" во время Гран-при Азербайджана.

Добавим, что Алонсо сейчас выступает за команду "Макларен".