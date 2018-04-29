"Горчичник" за подножку. Футболист показал судье жёлтую карточку

На 61-й минуте встречи арбитр налетел на одного из игроков "Витесса", что привело к падению обоих.

Полузащитник нидерландского "Витесса" Навароне Фор подшутил над арбитром, показав тому жёлтую карточку в матче национального первенства против "Твенте". Об эпизоде сообщается в официальном аккаунте телеканала Fox Sports.

На 61-й минуте встречи арбитр налетел на одного из игроков "Витесса", что привело к падению обоих. После остановки игры Фор вытянул из кармана судьи "горчичник" и демонстративно показал ему якобы за подножку. Арбитр и другие участники эпизода посмеялись и продолжили игру.

Отметим, что "Витесс" разгромил "Твенте" в матче 33-го тура чемпионата Нидерландов со счётом 5:0. В составе команды 90 минут отыграли российский защитник Вячеслав Караваев и экс-игрок "Динамо" Александр Бюттнер.