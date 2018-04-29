"Горчичник" за подножку. Футболист показал судье жёлтую карточку

Полузащитник нидерландского "Витесса" Навароне Фор подшутил над арбитром, показав тому жёлтую карточку в матче национального первенства против "Твенте". Об эпизоде сообщается в официальном аккаунте телеканала Fox Sports.
| Scheidsrechter Kamphuis gaat overdreven naar de grond.— FOX Sports (@FOXSportsnl) 29 апреля 2018 г.
"Daar staat maar één straf op."#vittwe https://t.co/U1cpn3IbH8 pic.twitter.com/ZuF6modKO8
На 61-й минуте встречи арбитр налетел на одного из игроков "Витесса", что привело к падению обоих. После остановки игры Фор вытянул из кармана судьи "горчичник" и демонстративно показал ему якобы за подножку. Арбитр и другие участники эпизода посмеялись и продолжили игру.
Отметим, что "Витесс" разгромил "Твенте" в матче 33-го тура чемпионата Нидерландов со счётом 5:0. В составе команды 90 минут отыграли российский защитник Вячеслав Караваев и экс-игрок "Динамо" Александр Бюттнер.
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