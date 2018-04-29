Бывший глава МИД Германии рассказал, чему Европе нужно учиться у РФ

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европа рискует лишиться своей значимости на международной арене. Об этом сообщает издание Schleswig-Holshteinishe Zeitung.

— Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней еще считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признаётся не только сильными странами, но и бессильными, — сказал он.

Габриэль добавил, что странам Европы "необходимо научиться определять свои интересы", как это делали Россия, США, Китай и Турция в ситуации с конфликтом в Сирии.

Проблемы Европы, по мнению экс-главы МИД Германии, усугубляются её разобщенностью, из-за которой регион может утратить свою роль в международной политике.