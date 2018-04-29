Более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Более 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома. При этом только за сутки более 600 сирийцев покинули лагеря для беженцев. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению генерал-майор Юрий Евтушенко.

— Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и Правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулось 63 403 жителя Восточной Гуты, — сказал он.

По его словам, только за прошедшие сутки в провинцию Хомс вернулось 180 человек, в провинцию Дейр-Эз-Зор— 314 человек, в Восточную Гуту — 124 человека.