В Альпах приостановили поиски пропавшей россиянки

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В Альпах приостановили поиски пропавшей россиянки

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

В Альпах из-за неблагоприятных погодных условий приостановили поиски туристки, которая, предположительно, является гражданкой РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Поиски женщины, которые группа наших спасателей начала сегодня утром, прекращены в связи с плохими метеоусловиями. В районе поисков произошла очень сильная буря, которая продолжалась около двух часов, — сообщил глава горноспасательной службы североитальянской автономной области Валле-д'Аоста Адриано Фавре.

Поисковые мероприятия предполагается начать утром в понедельник, 30 апреля.

В воскресенье, 29 апреля, руководитель альпийских спасателей сообщил, что туристка российского происхождения пропала на границе между Италией и Швейцарией.

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