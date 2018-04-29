В Альпах приостановили поиски пропавшей россиянки

В Альпах из-за неблагоприятных погодных условий приостановили поиски туристки, которая, предположительно, является гражданкой РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Поиски женщины, которые группа наших спасателей начала сегодня утром, прекращены в связи с плохими метеоусловиями. В районе поисков произошла очень сильная буря, которая продолжалась около двух часов, — сообщил глава горноспасательной службы североитальянской автономной области Валле-д'Аоста Адриано Фавре.
Поисковые мероприятия предполагается начать утром в понедельник, 30 апреля.
В воскресенье, 29 апреля, руководитель альпийских спасателей сообщил, что туристка российского происхождения пропала на границе между Италией и Швейцарией.
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