Советник Трампа рассказал, в каком случае США пойдут на уступки КНДР

США ждут от КНДР вывоза с территории страны ядерных вооружений, и только после этого Вашингтон будет готов на уступки. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он положительно ответил на вопрос, готов ли Дональд Трамп пойти на уступки и частичное снятие санкций с КНДР не просто после её отказа от ракетно-ядерной программы, но после того, как Пхеньян вывезет свои ядерные вооружения.

Также Болтон отметил, что глава Белого дома стремится к скорейшей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако Вашингтон не испытывает иллюзий по поводу итогов этих переговоров.

— В 1992 году они солгали и нарушили взятые на себя обязательства (перед Республикой Корея). Это одна из причин, по которой никто в администрации Трампа не витает в облаках по поводу того, что может произойти на этот раз, но продвигаться вперёд быстрее, чем сейчас, будет возможно, если они продемонстрируют подлинность стратегического решения избавиться от ядерных вооружений, — отметил Болтон.

Ранее Трамп рассказал, что согласовал с главами Южной Кореи и Японии грядущую встречу с лидером КНДР. Переговоры могут состояться в течение четырёх ближайших недель.