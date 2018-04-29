Патриарх Кирилл: Церковь вне политики, но вправе давать ей нравственную оценку

Церковь, не вмешиваясь в политику, должна честно оценивать политические действия, которые могут нанести вред людям. Соответствующее заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью албанским СМИ.

— Религия и политика не могут быть двумя сторонами одной медали, это явления совершенно разного порядка. В центре религиозного послания — душа человека, его сознание, нравственность, — отметил он.

Патриарх добавил, что церковь вправе давать нравственную оценку действиям политиков с тем, чтобы оградить "в том числе и своих верующих от таких политических деятелей, которые могут им причинить духовный и материальный ущерб".

— Религиозное послание направлено на то, чтобы помочь человеку жить достойно в этом мире, не совершать ошибок и не разрушать свою собственную личность, — заключил патриарх Кирилл.