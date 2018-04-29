Президент Армении призвал к сдержанности, чтобы избежать обострения в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян надеется, что в период непростой ситуации внутри страны в Нагорном Карабахе не будет провокаций. Соответствующее заявление он сделал в интервью белорусским СМИ, которое было показано по телеканалу "Беларусь 1".

— Я бы призвал всех в этот сложный момент в Армении, от повторения которого нет гарантий ни у кого в этом мире, быть сдержанными, чтобы не было никаких провокаций, не было конфликтов в Нагорном Карабахе, — сказал он.

Напомним, 13 апреля в Армении начались протесты, участники которых добились отставки с поста премьера Сержа Саргсяна. Теперь оппозиция требует назначить главой правительства "кандидата от народа" — Никола Пашиняна. Выборы премьер-министра были назначены на 1 мая.