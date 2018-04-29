Огромный аллигатор прогулялся по гольф-полю во Флориде

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Огромный аллигатор прогулялся по гольф-полю во Флориде

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Крупный аллигатор устроил прогулку по полю для гольфа в американском штате Флорида, сообщает ABC News.

На кадрах видно, как рептилия неторопливо пересекла поле и погрузилась в озеро. За прогулкой животного наблюдали многочисленные очевидцы. Аллигатор не выглядел агрессивно, но игру на поле всё же пришлось прервать.

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