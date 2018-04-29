Симпсоны побьют ещё один рекорд американского ТВ

Мультсериал "Симпсоны" станет самым продолжительным сериалом, идущим в США в прайм-тайм. Об этом сообщает телеканал Fox, на котором и транслируется мультфильм.

Вечером в воскресенье, 29 апреля, будет показан 636-й эпизод мультсериала, с выходом которого "Симпсоны" станут самым продолжительным сериалом, идущим в США в прайм-тайм, побив рекорд серий фильмов "Дымок из ствола".

В конце 636-го эпизода мультсериала Гомер Симпсон, один из основных героев этой вымышленной вселенной, заявит своим детям, что "Симпсоны" обогнали "Дымок из ствола", а его сын Барт напомнит отцу, что у "Дымка из ствола" была также радиоверсия.