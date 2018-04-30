Караван мигрантов из Центральной Америки взял в осаду границу с США

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Караван мигрантов из Центральной Америки взял в осаду границу с США

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Караван, состоящий из нескольких сотен жителей стран Центральной Америки, после месячной поездки достиг американо-мексиканской границы. Люди, гонимые нищетой и притеснением на своей родине, просят убежища в США, сообщает CNN.

Людей, толпящихся на мексиканской территории и скандирующих: "Мы не преступники, а работники", со стороны США поддержали десятки активистов, которые прибыли к границе со всей Калифорнии.

За несколько дней до подступов каравана к границе Дональд Трамп в резкой манере высказался, что Америка не должна принимать к себе этих людей.

— Я приказал министру внутренней безопасности не позволять этим многочисленным караванам людей попасть в нашу страну. Это позор. Мы единственная настолько наивная страна в мире, — высказался американский президент.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки пытаются попасть в США ежегодно, а с 2010 года это уже стало публичной акцией. Тех, у кого нет легальных оснований находиться на американской территории, власти депортируют назад в их страны. В этом году число высланных составило 400 человек.

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