Караван мигрантов из Центральной Америки взял в осаду границу с США

Караван, состоящий из нескольких сотен жителей стран Центральной Америки, после месячной поездки достиг американо-мексиканской границы. Люди, гонимые нищетой и притеснением на своей родине, просят убежища в США, сообщает CNN.

Людей, толпящихся на мексиканской территории и скандирующих: "Мы не преступники, а работники", со стороны США поддержали десятки активистов, которые прибыли к границе со всей Калифорнии.

On both sides of the border. Mexico on the left, US on the right. Caravan on this side. The song says “Why do they kill us, why do the punish us for seeking a better life?” @CNN pic.twitter.com/Ex75klXj88 — Khushbu Shah (@KhushbuOShea) 29 апреля 2018 г.

За несколько дней до подступов каравана к границе Дональд Трамп в резкой манере высказался, что Америка не должна принимать к себе этих людей.

— Я приказал министру внутренней безопасности не позволять этим многочисленным караванам людей попасть в нашу страну. Это позор. Мы единственная настолько наивная страна в мире, — высказался американский президент.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки пытаются попасть в США ежегодно, а с 2010 года это уже стало публичной акцией. Тех, у кого нет легальных оснований находиться на американской территории, власти депортируют назад в их страны. В этом году число высланных составило 400 человек.