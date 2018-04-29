Роспотребнадзор усилит контроль за молоком и сыром

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством и безопасностью молочной продукции, сыра и сырной продукции в крупных торговых сетях по всей стране.
Как сообщается на сайте ведомства, контроль с лабораторным сопровождением прежде всего коснётся продукции в нижнем ценовом сегменте.
При обнаружении продукции, не соответствующей установленным требованиям, информация о производителях и брендах публикуется на сайте zpp.rospotrebnadzor.ru.
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