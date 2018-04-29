СМИ: Боевики уйдут с юга Дамаска в обмен на эвакуацию жителей двух городов

Правительство Сирии достигло соглашения с незаконными бандформированиями о выводе боевиков с юга Дамаска в обмен на эвакуацию мирных жителей из городов Фуа и Кефрая. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

Согласно информации агентства, боевики начнут покидать лагерь беженцев "Ярмук" под Дамаском уже в понедельник, 30 апреля. Члены незаконных бандформирований и их семьи будут перемещены в провинцию Идлиб.

В рамках первого этапа договорённости будет эвакуировано полторы тысячи мирных жителей из шиитских поселений Фуа и Кефрая, а также террористы отпустят 85 пленников из города Иштаброк.

Вывод боевиков и эвакуация мирных жителей в рамках достигнутых договорённостей планируется до середины мая, когда начнётся священный для мусульман месяц рамадан.