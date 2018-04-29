СМИ заявили о планах США освободить ряд стран от пошлин на сталь 1 мая

Американский министр торговли Уилбур Росс заявил о планах освободить ряд стран от пошлин на импорт стали и алюминия в США с 1 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом Росс не уточнил, какие государства освободят от пошлин. Предполагается, что этот список огласят 30 апреля.

Напомним, США с 23 марта ввели пошлины в 25% на продукцию из стали и на 10% — на алюминий. До 1 мая отсрочку получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.