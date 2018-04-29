Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Краснодаре — видео

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Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Краснодаре — видео

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В Краснодаре при столкновении трёх иномарок пострадало шесть человек, в том числе 16-летний подросток.

ДТП с участием автомобилей Datsun, Chevrolet и Chery произошло на Ростовском шоссе между улицами Солнечной и Зиповской в северной части города.

По словам очевидцев, причиной столкновения был выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

Видеозапись с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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