Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Краснодаре — видео

В Краснодаре при столкновении трёх иномарок пострадало шесть человек, в том числе 16-летний подросток.
ДТП с участием автомобилей Datsun, Chevrolet и Chery произошло на Ростовском шоссе между улицами Солнечной и Зиповской в северной части города.
По словам очевидцев, причиной столкновения был выезд одного из автомобилей на встречную полосу.
Видеозапись с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
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