"Барселона" в 25-й раз стала чемпионом Испании

Футбольный клуб "Барселона" на выезде одержал победу над клубом "Депортиво" в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стал 25-кратным чемпионом страны.
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу каталонцев.
Лионель Месси оформил хет-трик (38-я, 82-я и 85-я минуты), также забитым мячом отличился Филиппе Коутиньо (7-я минута).
"Барселона" набрала 86 очков в 34 матчах турнира и обходит идущий на втором месте мадридский "Атлетико" на 11 очков. Завоеёванный титул стал для команды из Каталонии 25-м в истории чемпионата Испании.
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