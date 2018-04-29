"Барселона" в 25-й раз стала чемпионом Испании

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"Барселона" в 25-й раз стала чемпионом Испании

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Фото: © Twitter/FC Barcelona

Футбольный клуб "Барселона" на выезде одержал победу над клубом "Депортиво" в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стал 25-кратным чемпионом страны.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу каталонцев.

Лионель Месси оформил хет-трик (38-я, 82-я и 85-я минуты), также забитым мячом отличился Филиппе Коутиньо (7-я минута).

"Барселона" набрала 86 очков в 34 матчах турнира и обходит идущий на втором месте мадридский "Атлетико" на 11 очков. Завоеёванный титул стал для команды из Каталонии 25-м в истории чемпионата Испании.

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