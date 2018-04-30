Прокуратура взяла на контроль дело о пожаре в Егорьевске, где погибли трое детей

Прокуратура Московской области проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту гибели детей при пожаре в жилом доме в Егорьевске, сообщила пресс-служба ведомства.

— Органы прокуратуры Московской области взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственным органом по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошёл 29 апреля в Егорьевске в частном доме на улице Советской. Троих малолетних детей вытащили из здания ещё живыми. Их доставили в больницу, но отравившиеся дымом дети 2013 и 2014 года рождения скончались. Позднее в реанимации также не смогли спасти ребёнка 2017 года рождения.