Глава МВД Великобритании ушла в отставку

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Глава МВД Великобритании ушла в отставку

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Фото: © Twitter/Sky News

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд покинула свой пост. Об этом сообщает Sky News.

Премьер страны Тереза Мэй подписала отставку Радд.

Эмбер Радд занимала пост главы МВД Великобритании с 13 июля 2016 года. Недавно она подверглась критике по скандалу в связи с так называемым "поколением Уиндраш" — карибские иммигранты, на протяжении десятилетий проживавшие в Великобритании, были определены властями страны как нелегалы.

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