Глава МВД Великобритании ушла в отставку

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд покинула свой пост. Об этом сообщает Sky News.
Премьер страны Тереза Мэй подписала отставку Радд.
Эмбер Радд занимала пост главы МВД Великобритании с 13 июля 2016 года. Недавно она подверглась критике по скандалу в связи с так называемым "поколением Уиндраш" — карибские иммигранты, на протяжении десятилетий проживавшие в Великобритании, были определены властями страны как нелегалы.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени